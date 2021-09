Ventola: “Il rigore sbagliato da Dimarco? Nessun battibecco, vuol dire che…”

Le dichiarazioni dell'ex attaccante in diretta alla Bobo TV su Twitch in merito all'errore del nerazzurro dal dischetto

Si è parlato molto della scelta di far calciare il rigore contro l’Atalanta a Federico Dimarco. Così Nicola Ventola alla Bobo TV su Twitch ha commentato la decisione di Simone Inzaghi in casa Inter: “Se tutti hanno dato la palla a Dimarco e parlo di Dzeko, Brozovic, Perisic, vuol dire che reputavano fosse la scelta giusta. Non c’è stato battibecco, vuol dire che quella era la decisione. È vero che sei a San Siro e non in allenamento, ma quella era la scelta”.