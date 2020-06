Ventola: “Campionato strano: ho fiducia in Conte, lui bravo a far ripartire tutti. Peccato per…”

Nicola Ventola è intervenuto ai microfoni di Inter TV per parlare del singolo prodotto insieme a Bobo Vieri e naturalmente della sfida che attende l’Inter contro il Parma: “La canzone? Entra nella testa, inizia come L’allenatore del pallone. Ci è piaciuta subito, abbiamo sposato il progetto. Ho fatto 6-7 ore in sala di incisione. Bobo è il bomber. Ci siamo divertiti. Dopo tutto quello che è successo cerchiamo di dare sorriso, allegria e una gioia di vivere che ci era mancata in questi mesi. Parma? Se mi ricordo il mio gol? Me lo ricordo, prendo ancora in giro Frey. Un tiro beffardo, gli ho detto: non puoi prendere un gol a due all’ora. Stavamo andando bene con Cuper, mancavano Ronnie e Bobo. Mi sono sentito importante. Peccato che poi finì 2-2. Stasera? La squadra è ostica, D’Aversa lo conosco bene ed è uno meticoloso. Ho fiducia in Conte. L’Inter ha delle qualità in credibili, peccato mentalmente per il pareggio con il Sassuolo. Il mister è bravo a far ripartire tutto. I punti (persi) incominciano essere tanti, ma c’è fiducia. C’è sempre speranza, è un campionato strano questo”.

(Inter TV)