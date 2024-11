Correre in avanti piace a tutti, a correre indietro mi sembra un'Inter sbagliata: con la palla vanno tutti, quando c'è da tornare indietro o sei scoperto o ti ritrovi come contro la Juve che gli avversari ti vanno in porta. Concede troppo, anche se resta per me la più forte, arriva a concludere con qualità. E poi Dimarco, una roba incredibile le palle che mette in mezzo, non ne sbaglia una. In questo gruppo c'è qualità, ha qualcosa in più rispetto agli altri per vincere il campionato, ma concede troppo.