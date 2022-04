Ventola: “Ieri l’Inter mi ha deluso. Inzaghi? Mi aspetto di più perché…”

Intervenuto durante la Bobo TV, Nicola Ventola, ex calciatore, ha parlato così di quanto accaduto in Juventus-Inter di ieri sera

Intervenuto durante la Bobo TV, Nicola Ventola , ex calciatore, ha parlato così di quanto accaduto in Juventus-Inter di ieri sera: "E' stata una partita che nel post fatichi a raccontare: gli episodi sono pochi, è stata una partita con tanti falli. La Juve ha fatto un buon primo tempo, ma se analizzi le occasioni, Vlahovic si è creato le occasioni da solo. L'Inter mi ha deluso più del normale, ha fatto fatica ad uscire: se io giudico i due attaccanti, faccio fatica. Se la Juve fosse andata in vantaggio, non so che reazione avrebbe avuto l'Inter.

La Juve poi nel secondo tempo è stata confusionaria, l'Inter si è chiusa bene. Se devi analizzare tatticamente questa partita, fai fatica: è stata partita di lotta, cuore e duelli. I due allenatori non hanno fatto granché per cambiarla. Io l'ho vista come una partita fisica e poco bella da vedere. La Juve? Se non vinci con un'Inter così vuol dire che non puoi lottare per lo scudetto. Inzaghi? Nei momenti di difficoltà mi aspetto di più, a volte è troppo piatto: devi avere coraggio di prendere alcune decisioni. L'Inter vista con la Juve fa fatica: lotterà per lo scudetto, ma ho visto gli altri fare qualcosa in più nei momenti di difficoltà".