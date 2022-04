Ventola: “L’Inter mi ha deluso a Bologna. Ma per lo Scudetto è 50% e 50%”

Alla BoboTV in diretta su Twitch, Nicola Ventola ha analizzato così il KO dell'Inter contro il Bologna

"Dopo l'1-0, l'Inter non mi è piaciuta. Faceva pressione, cercava di fare gioco ma non ho mai visto girare con tranquillità la palla. Ha fatto il gioco del Bologna, dopo l'1-0 bisognava continuare. Gli esterni non andavano, i centrocampisti non si inserivano. Il Bologna era basso ma l'Inter non trovava soluzioni, non ho visto niente di quello che abbiamo esaltato e visto nelle partite precedenti. Mi ha un po' deluso l'Inter, ha avuto difficoltà ad affondare il colpo e ha rallentato. Non è da Inter, non ha giocato bene. Sembrava il secondo tempo di Juve-Inter. Scudetto? Dico 50% e 50%".