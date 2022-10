Ventola: “Inter fragile e Inzaghi è in confusione: questo momento figlio di…”

“L’Inter pur non giocando bene non meritava di perdere, la Roma non meritava di vincere, è una squadra passiva. L’Inter in questo momento è fragile, non riesce a tenere mai il risultato, è sfilacciata. La squadra è stata strutturata male, serve gente di gamba. Bremer sarebbe stato perfetto, dietro l’Inter è lenta. In attacco Correa statisticamente fa pochi gol. L’inizio di stagione è figlio di scelte sbagliate, Inzaghi sta andando in confusione”.