Ventola: “Mai visto l’Inter così lunga come nel primo tempo di Napoli. Per lo Scudetto…”

Intervenuto su Twitch alla BoboTV, Nicola Ventola ha commentato così l'1-1 dell'Inter contro il Napoli

"Nel primo tempo l'Inter ha avuto difficoltà a palleggiare, era molto lunga. Non ho mai visto una squadra così lunga, mai vista così. La difficoltà era far arrivare la palla alle punte, le punte non la tenevano bene. Il Napoli è stato agevolato dal gol iniziale, poi nella ripresa l'Inter si è ricompattata e ha giocato da squadra. L'Inter resta la favorita del campionato".