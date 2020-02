Ventola: “Mi aspettavo questo Lukaku: Conte lo sta aiutando molto”

L’ex attaccante dell’Inter, Nicola Ventola, è intervenuto dagli studi di Mediaset durante la trasmissione ‘Tiki Taka‘ per parlare della squadra di Antonio Conte e della vittoria esterna alla Dacia Arena contro l’Udinese con la doppietta di Romelu Lukaku.

Proprio sull’impatto devastante dell’attaccante belga: “Si, me lo aspettavo. Ha fatto gol dappertutto in carriera. Adesso fa gol e assist. Va bene anche che sbaglia perché crea occasioni. Conte lo sta aiutando molto. Paragone con Ronaldo e Immobile? Non lo so se è più leader, ma come centravanti è completo“.