Ventola sull’Inter: “La grande delusione è Inzaghi, mi aspetto di più. I cambi…”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Nicola Ventola ha parlato così del pareggio dell'Inter contro la Fiorentina

"La mia grande delusione è Inzaghi, è piatto. In un momento di difficoltà, non inventa nulla. I cambi sono sempre gli stessi, non puoi fare sempre due punte. Deve leggere meglio le partite, deve cambiare qualcosa anche nel modulo. Non avevo mai visto un'Inter così bella ad inizio stagione, mi aspetto di più dall'allenatore. Si vede inventare qualcosa, i cambi sono ruolo per ruolo. Non va così, mi spiace dirlo perché stimo Inzaghi ma si potevano fare punti in più anche in questo momento di difficoltà".