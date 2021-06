Ventola: “Italia, sensazioni positive. Mancini ha creato qualcosa di incredibile”

Le parole dell'ex centravanti: "Si sente aria buona, possiamo giocarcela con tutti perché cerchiamo di fare calcio"

Intervenuto ai microfoni del canale YouTube della FIGC da Casa Azzurri, Nicola Ventola, ex attaccante, ha parlato così dell'Italia e delle sensazioni per gli Europei: "Le sensazioni sono positive, Mancini ha creato qualcosa di incredibile: ha subito puntato sui giovani, ha guardato la tecnica in tutti i reparti. Berardi è diventato fondamentale, tra le due linee fa un lavoro incredibile. Si sente aria buona, possiamo giocarcela con tutti perché cerchiamo di fare calcio: anche se troveremo squadre più forti, ce la giocheremo".