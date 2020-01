Ventola: “Lautaro può crescere. Ma come il Fenomeno nessuno. L’Inter? Marotta sa…”

Nicola Ventola, alla presentazione del nuovo Album Panini, ha parlato della sua esperienza in Serie A, dei suoi anni all’Inter e anche dei più forti attaccanti con cui ha giocato. Ma ha fatto sorridere tutti quando gli è toccato parlare del calciomercato nerazzurro davanti all’ad Marotta. Ecco le parole dell’ex calciatore: «Attaccanti di oggi? Penso che Lautaro Martinez sia giovane ma che abbia grandi margini di miglioramento, poi tra gli attaccanti importanti bisogna mettere Ronaldo e Lukaku che sta andando alla grande. In Belotti mi rivedo molto».

-E quando sei diventato tu una figurina?

Mi vergognavo. Più che altro mi faceva strano quando sono diventato una figurina.

-L’attaccante più forte con cui hai giocato?

Ho giocato con Signori, Chiesa, attaccanti fantastici, ma quello che ho visto fare a Ronaldo non l’ho visto fare a nessuno, era cento volte più forte anche dei campionissimi. Anche perché lo vedevo in allenamento e penso che là si veda cosa sa fare un giocatore, come il brasiliano nessuno.

-Alla fine chi vincerà lo scudetto?

Il cuore mi dice un nome ma non lo faccio, vedo ancora la superiorità della Juventus.

-E cosa serve all’Inter per recuperare terreno perso?

Ci sono persone persone presenti che possono dire chi prendere. (ride riferendosi a Marotta.ndr). Era anche con me all’Atalanta. Al momento c’è un gap con la Juve, ma credo che la società saprà compensare. C’è bisogno di gente a centrocampo, secondo me ma in questo campionato si sta ottenendo molto in questo momento e quindi complimenti all’Inter.

