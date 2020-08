Ventola: “Inter, con lo Shakhtar non sarà facile. Lukaku-Lautaro la miglior coppia in Europa”

Intervento in diretta a Inter TV, l’ex attaccante del club nerazzurro Nicola Ventola ha parlato della semifinale di Europa League tra la squadra di Conte e lo Shakhtar Donetsk: “Mi aspetto una partita non facile. Lo Shakhtar è una squadra rapida e veloce, che sa giocare a calcio, ma l’Inter è superiore. Se Lukaku continua a fare quello che sta facendo, aiuterà molto la squadra. L’Inter è solida, sono positivo. Lo Shakhtar può avere problemi in difesa, ma sa attaccare: ecco perché partire forte potrebbe essere importante. Lukaku-Lautaro? Hanno aggiunto tantissimo alla squadra. In questo momento è la miglior coppia in Europa. Sono completi e sanno fare tutto, oltre ai 50 gol in totale. Lunga vita a questa coppia. Pensiero alla finale? Quando giochi a calcio ti vivi i momenti e sei completamente concentrato. Sei una semifinale, dove non arrivava da tantissimo tempo. Con Conte poi, ancora di più“.