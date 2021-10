Ventola: “Inter? Con lo Shakhtar mi ha stupito in negativo questa cosa”

Così l'ex calciatore: "La peggior partita dell'Inter della stagione: lo Shakhtar l'ha messa in difficoltà nel palleggio"

Intervenuto alla BoboTV, Nicola Ventola, ex calciatore, ha commentato così il pareggio dell'Inter in casa dello Shakhtar Donetsk: "La peggior partita dell'Inter della stagione: lo Shakhtar l'ha messa in difficoltà nel palleggio, non sapevano se andare a recuperarla o aspettare. Merito dello Shakhtar. Ci sta che non riesci a fare la partita, mi ha stupito in negativo la difficoltà nel capire quando aggredire".