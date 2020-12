Ventola: “Inter sulla strada giusta. Nuovo modulo? La sostanza non cambia. Su Eriksen e Perisic…”

Nicola Ventola, ex attaccante dell’Inter, ha analizzato il successo per 2-1 dei nerazzurri al ‘Bentegodi’ di Verona contro la squadra di Juric sulla ‘Bobo TV‘ in diretta su Twitch:

“Io rimango della mia opinione: lascia stare le 7 vittorie di fila che sono tante, è la solidità di questa squadra. Contro il Verona, che è una squadra che ha dato fastidio a tutti, l’Inter ha rischiato poco. Ha fatto secondo me è un’ottima partita. Hakimi devastante. Conte ha fatto una formazione un po’ diversa perché ha messo Perisic un po’ ad albero di Natale con Martinez e Perisic dietro a Lukaku con un 3-4-2-1. La sostanza non è cambiata in tema di solidità. Perisic lì fa molto meglio rispetto a quando gioca sull’esterno nel 3-5-2 al posto di Hakimi in un 3-5-2. Comunque di base l’Inter è sulla strada giusta. Non ha le coppe e Conte sappiamo come è come lavoratore e può lavorare sia fisicamente che tatticamente. Secondo me è sempre una fortissima candidata a vincere lo scudetto se continua così. Eriksen secondo me è giusto darlo via”.