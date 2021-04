Ventola: “Superlega? Come logica non è completamente sbagliata perché…”

Le parole dell'ex calciatore sulla Superlega: "L’idea di tutti questi grandi club è quella di aiutare non solo loro stessi, ma anche il settore femminile quello dilettantistico"

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Nicola Ventola, ex calciatore, ha parlato così della Superlega, progetto che sembra già destinato a chiudersi: "Come concetto non mi piace. Ma come logica non è completamente sbagliato. Perché l’idea di tutti questi grandi club è quella di aiutare non solo loro stessi, ma anche il settore femminile quello dilettantistico. Però, è chiaro che sarebbe brutto non vedere un'Atalanta in Champions league dopo che se lo merita sul campo".