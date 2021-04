Ventola: “Superlega? Non mi piace ma c’è una strategia intelligente: capisco le big e…”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Nicola Ventola ha detto la sua sulla proposta della Superlega

"Il calcio è diventato business, ci sono possibilità di moltiplicare gli introiti per tante squadre. Capisco quello che stanno facendo le 12 squadre, non mi piacerebbe questa cosa. Il calcio è meritocrazia ed è bello come è adesso, capisco però anche in questo momento l'accelerata che hanno dato perché le big hanno la possibilità di fare i loro interessi. Non mi piacerebbe vedere questa Superlega ma non sparo a 0, c'è una strategia intelligente per aumentare il fatturato".