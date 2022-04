Ventura: “Bremer gigantesco col Milan: ora è tra i migliori centrali d’Europa”

L’ex allenatore del Torino e ct dell’Italia ha parlato a La Gazzetta anche di Gleison Bremer, obiettivo di mercato dell’Inter

A tutto Gian Piero Ventura. L’ex allenatore del Torino e ct dell’Italia ha parlato a La Gazzetta dello Sport anche di Gleison Bremer, obiettivo di mercato dell’Inter: “Uno dei migliori difensori d’Europa. Contro il Milan è stato gigantesco, ma è tutto il campionato che non sbaglia una partita. Credo abbia stupito gli stessi tifosi del Toro: in questi anni è sempre cresciuto, ma oggi è a livelli mai toccati. Credo ci sia una grossa compartecipazione di Juric. Ha potenzialità enormi: personalità, capacità di leggere le situazioni, in elevazione non gli prende la palla nessuno, nell’uno contro uno nove volte e mezzo su dieci la porta via lui”.