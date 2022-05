Ventura: “Il Napoli poteva giocarsi lo scudetto ma qualcosa è cambiato. La società…”

Ai microfoni di Radio Marte, l'ex CT dell'Italia Gian Piero Ventura ha parlato così del campionato del Napoli

“Ho sempre sostenuto che la rosa del Napoli fosse la migliore degli ultimi 10 anni. Il risultato è stato raggiunto, ma c’è un po’ di rammarico perché poteva giocarsi lo scudetto in un campionato in cui la corsa è stata ad ostacoli per tutti e sia Inter che Milan hanno perso punti. Bastava forse pareggiare 3/4 partite in casa per essere in piena bagarre. Resta comunque un buon obiettivo centrare la Champions ma la rosa del Napoli è straordinariamente importante, forse la migliore degli ultimi anni. Il Napoli è stato bravo a gestire la situazione quando tra infortuni e coppa d’Africa c’era emergenza piena. Poi è chiaro che la società farà le sue considerazioni perché non ho la presunzione di poter sapere cosa non è andato".