Ventura: “Nazionale? Già al momento di accettare, non c’erano i presupposti”

Intervenuto ai microfoni de Il Foglio, Giampiero Ventura, ex ct della Nazionale, è tornato così sul suo periodo azzurro e sulla mancata qualificazione al Mondiale nel 2018: "L’azzurro lo avevo dentro di me e per questo amore, tenuto stretto sin da bambino, ho ceduto alle insistenze, mi sono fatto coinvolgere e ho fatto una scelta sbagliata, perché non occorreva un lampo di genio per capire che non ci fossero i presupposti per fare bene.