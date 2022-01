Ventura: “Scudetto? Inter favorita, ma passi falsi possono esserci. Inzaghi…”

Le parole dell'ex commissario tecnico a proposito delle squadre in lotta ai vertici del campionato di Serie A

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Gian Piero Ventura, ex allenatore anche del Napoli. Queste le sue considerazioni sulla lotta scudetto: “Chiaramente l’Inter per organico e risultati è la favorita ma c’è ancora un girone di ritorno, quindi non credo mai alle cose già definite. Basta un risultato negativo. Il Milan perde in casa con lo Spezia, il Napoli ha perso 6 punti con Empoli e Spezia, può succedere anche all’Inter. Campionato ancora aperto quindi. Napoli con un po’ di sfiga? Chiaramente ha inciso, la squadra ha perso i giocatori in assoluto più importanti come Koulibaly, Fabian Ruiz e Osimhen, che sono difficilmente sostituibili.