Ventura: “Spalletti-Napoli stimolante, non vede l’ora. Zappacosta? Può…”

Le parole dell'ex ct: "Il connubio Spalletti-Napoli è stimolante e mi auguro anche produttivo. La rosa del Napoli è di qualità"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Giampiero Ventura, ex ct, ha parlato così dell'approdo di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli: "Spalletti ha le carte in regola per far bene, nel calcio poi sono i risultati a determinare la storia. Il connubio Spalletti-Napoli è stimolante e mi auguro anche produttivo. La rosa del Napoli è di qualità e lui non vede l'ora di riprendersi la scena. Zappacosta? Nella difesa a 3 ha un ruolo difensivamente meno importante rispetto alla difesa a 4. Ma parliamo di un calciatore che può giocare tranquillamente a 3 o a 4. Può giocare con entrambi i sistemi di gioco, il Napoli farebbe bene a prenderlo".