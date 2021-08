Venturato: “Nandez? Giocatore interscambiabile. Correa diverso da Lautaro”

L'ex allenatore del Cittadella, Roberto Venturato, ha parlato così di Correa come alternativa a Lautaro Martinez

"Correa è un giocatore abbastanza diverso da Lautaro, nell'idea dell'allenatore può essere giusto perché lo conosce bene e può abbinarsi ad un punto di riferimento come lo è Lukaku. Come caratteristiche, però, Correa e Lautaro sono giocatori diversi".

"Sinceramente non l'ho mai visto giocare da quinto, ha grande velocità e capacità di inserimento da mezzala ma per l'Inter sarebbe un grande vantaggio in ogni caso avere giocatori interscambiabili a me piace molto, dà molte opzioni e rotazioni".