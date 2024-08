Il giorno dopo la travolgente vittoria contro l'Atalanta, Libero analizza la gara dell'Inter che sembra essere tornata a girare a pieno regime. "L’Inter è ancora la squadra da battere in Serie A. Se il pareggio al debutto contro il Genoa aveva fatto sorgere qualche dubbio in alcuni osservatori, i nerazzurri ci hanno messo poco, pochissimo, a rimettere le cose in chiaro. Il netto 4-0 con cui la squadra di Inzaghi supera l’Atalanta a San Siro, dopotutto, rappresenta la migliore delle conferme nel primo vero esame stagionale interista, dopo il 2-0 contro il modesto Lecce nella seconda giornata. E poco importa se la Dea era reduce dalla deludente sconfitta contro il Torino, dato che i ragazzi di Gasp restano una squadra complicatissima da affrontare per chiunque".

"Per la sfida del Meazza, tra l’altro, Inzaghi recupera tutti: Lautaro è titolare in coppia con Thuram, a centrocampo non si toccano Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Mentre Gasperini deve fare i conti con un’emergenza. Il tecnico rinuncia anche a De Ketelaere, inserendo un centrocampista in più, Samardzic, per completare il tridente atipico con Brescianini e Retegui. I problemi, però, sono in difesa, dove mancano Hien e Kolasinac, mentre Kossounou non è ancora pronto".