Veretout: “Mourinho grande allenatore. In Italia ricordano il Triplete con l’Inter”

Gianni Pampinella

In una lunga intervista per RMC Sport, Jordan Veretout afferma di non vedere l'ora di poter lavorare con José Mourinho. Il centrocampista spende belle parole anche per Paulo Fonseca che lascerà la panchina della Roma proprio allo Special One. "È un allenatore molto rigoroso e ho fatto molti progressi insieme a lui. Ho passato con lui due grandi stagioni. Lo ringrazio e spero che trovi un buon club perché è davvero un ottimo allenatore. È umile e disponibile, è sempre stato corretto con noi".

"Mourinho è un grandissimo allenatore, che ha vinto molti titoli. In Italia ricordano il Triplete con l'Inter. Penso che arrivi con ambizione. È sempre lusinghiero per un giocatore essere allenato da grandi allenatori, per raggiungere grandi obiettivi".

