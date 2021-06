Vernazza: “Belgio-Italia? Sarà fondamentale Chiellini: unico a reggere Lukaku”

Le parole del collega: "Credo che l’Italia parta leggermente favorita, considerando gli infortuni di Eden Hazard e De Bruyne"

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Sebastiano Vernazza, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato così in vista della sfida di venerdì tra il Belgio e l'Italia: "Credo che l’Italia parta leggermente favorita, considerando gli infortuni di Eden Hazard e De Bruyne, che non dovrebbero recuperare per la gara contro gli azzurri. Come si è visto nel secondo tempo contro il Portogallo, senza De Bruyne, il Belgio è una squadra lenta e prevedibile. Come sarà la partita? Ci sarà un rovesciamento delle parti, prevedo un’Italia all’attacco e un Belgio arroccato dietro che lancerà lungo su Lukaku e cercherà di distendersi in contropiede. L’Italia dovrà fare attenzione a non sbilanciarsi eccessivamente e sarà fondamentale per gli azzurri il recupero di Chiellini, l’unico in campionato ad aver retto l’urto di Lukaku".