Vernazza (GdS): “Scudetto, Juve davanti? L’Inter sarà competitiva. Non tutti gli smontaggi…”

Gli acquisti di Dzeko e Dumfries hanno ridato fiducia a tutto l'ambiente Inter, scosso dagli adii di Hakimi e Lukaku

"L’Inter ha venduto, forse venderà ancora, eppur si muove. La squadra dello scudetto è stata smontata, ma Marotta e Ausilio cercano di compensare con operazioni calibrate, ruolo su ruolo. L’Inter con Dzeko, Dumfries e forse Correa non si riscoprirà più forte, questo no, ma competitiva sì. E attenzione a certi giocatori che oggi sembrano di nicchia e sono sconosciuti alle masse, come l’esterno sinistro Dimarco, e che domani potrebbero spostare qualcosa. Non tutti gli smontaggi vengono per nuocere, se il rimontaggio è fatto bene, a regola d’arte. Tecnicamente la coppia Martinez-Dzeko potrebbe risultare più definita del duo Martinez-Lukaku".