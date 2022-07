Vernazza: “Lukaku, entusiasmo straripante. Caso unico: ha voluto l’Inter a tutti i costi”

"Sarà la Serie A dei grandi ritorni, di Romelu Lukaku all’Inter dopo un anno abulico al Chelsea e di Paul Pogba alla seconda volta nella Juve. Lukaku rappresenta un caso raro, se non unico. Non abbiamo memoria di un giocatore che come lui abbia voluto fortissimamente ritornare nella squadra in cui giocava fino all’anno precedente. Ha lanciato messaggi, ha cambiato il procuratore, ha sorvolato sullo scetticismo di tanti interisti, ancora delusi per l’abbandono dell’estate 2021. È rientrato con un entusiasmo straripante, ha una voglia matta di riprendersi la centralità che aveva nell’Inter. Non si esclude poi che la Serie A riaccolga un terzo figliol prodigo, il Monza lavora all’ingaggio di Mauro Icardi. E se a Berlusconi e a Galliani riuscisse l’impossibile combo Icardi-Dybala, il Monza cesserebbe di essere una simpatica neopromossa alla sua prima Serie A e diventerebbe altro, una squadra in grado di sparigliare e di incidere sulla parte sinistra della classifica".