Vernazza: “Inter avanti perché è tornato Lukaku coi suoi gol. Ma ci sarà equilibrio”

Il giornalista Sebastiano Vernazza ha espresso il suo parere, su La Gazzetta dello Sport, sulla lotta scudetto in Serie A indicando l'Inter come prima candidata dopo il ritorno di Lukaku:

Trentacinque giorni al campionato, che comincerà il 13 agosto. Le squadre hanno iniziato a lavorare, il mercato impazza e chiuderà il 1° settembre, quando quattro giornate di campionato saranno già alle spalle. Morale: è presto per pronostici e griglie, si può soltanto fotografare l’oggi. E l’attualità ci dice che lo scudetto dovrebbe riguardare le tre grandi del Nord, Milan, Inter e Juve, in attesa che il Napoli, organizzato bene da Spalletti, batta qualche grande colpo di mercato o che la Roma vada oltre Matic e faccia chiarezza su Zaniolo. Oggi come oggi diciamo Inter perché è ritornato Lukaku, con il suo carico di gol garantiti, e perché Skriniar, pezzo pregiato da sacrificare per la sostenibilità, dovrebbe essere rimpiazzato da Bremer. Nulla di immutabile, sia chiaro. L’attivismo di Milan e Juve nelle trattative prelude ad accorciamenti, forse sorpassi. Si percepisce un equilibrio di fondo, salutare e benefico. Non c’è più la Juve dominante dello scorso decennio, anche se a Torino lavorano per ricostruirla tale e quale.