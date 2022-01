Vernazza: “Lukaku via dall’Inter dalla sera alla mattina. Perché non ci ha pensato prima?”

Della vicenda Lukaku, dall'addio all'Inter fino alle parole d'amore di pochi giorni fa verso il club nerazzurro, ha parlato il giornalista

"Nell’Inter la palla a Lukaku - nello spazio, in profondità; dalle fasce, per lo più dalla destra di Hakimi - era lo schema principale di Conte. Nel Chelsea il centravanti, per essere servito, deve “servire” la causa con specifici movimenti senza palla, e non escludiamo che Tuchel abbia chiesto a Lukaku di osservare Timo Werner, prima punta deludente per cifre, negli ultimi giorni fermato dal Covid, ma bene o male sempre presente nei pensieri dell’allenatore. Lukaku non ha ancora attecchito al Chelsea. Se ne è lamentato in un’intervista con Sky Italia in cui ha accennato alle difficoltà tecnico-tattiche e ha accennato a un improbabile ritorno a Milano. È stato sbeffeggiato da tanti interisti sui social e la domanda è ovvia: perché non ci ha pensato prima, nell’estate della tentazione a cui non ha resistito?".