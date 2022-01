Vernazza: “Nessuno come Marotta: ha sempre una soluzione. Involuzione Juve dal suo addio”

Il giornalista Sebastiano Vernazza ha parlato dei problemi della Juve sul campo e fuori, iniziati da quando ha lasciato Torino Beppe Marotta.

Sì può dire che l’involuzione della Juve sia cominciata con il distacco da Marotta? Sì, si può. Marotta se ne andò per le divergenze di visione sull’affare Ronaldo. Marotta non avrebbe preso CR7, consapevole che il maxi-sforzo finanziario avrebbe destabilizzato i conti, senza offrire la certezza aritmetica di un trionfo in Champions che in qualche modo li avrebbe tenuti insieme. Se Marotta fosse rimasto, la Juve probabilmente non avrebbe ceduto all’avventurismo, avrebbe resistito alla tentazione Sarri – allenatore di modi ruvidi e incompatibili con lo stile della casa – e avrebbe permesso ad Andrea Pirlo di crescere e maturare nell’Under 23. Marotta, per sostituire Allegri, arrivato alla fine del suo primo ciclo in bianconero, avrebbe virato su Simone Inzaghi, come ha fatto all’Inter alla fine della primavera scorsa, quando Antonio Conte se ne è andato, a poche ore dalla conquista dello scudetto.