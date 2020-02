Juve-Inter, Vernazza: “Cancellata soluzione a porte chiuse. Aperte alla prossima o lecito pensar male”

“Rinviate JuveInter e altre 4 gare, di fatto Lega #Figc #Coni cancellano la soluzione “porte chiuse”. Quindi la prossima settimana o si giocheranno tutte le partite a porte aperte o altre partite saranno rinviate. In caso contrario sarà lecito pensar male”. L’hashtag “salta il campionato” accompagna queste parole e il tweet di Sebastiano Vernazza, giornalista de La Gazzetta dello Sport che su Twitter ribadisce come sia stata cancellata una decisione già presa sulle porte chiuse. E a questo punto dunque le gare delle prossime giornate o si giocheranno a porte aperte o saranno rinviate se si userà lo stesso criterio. E a quel punto sarebbe difficilissimo che il campionato di Serie A non salti.