Vernazza (GdS): “L’assenza di Lukaku ha obbligato Inzaghi alla retromarcia. E Sanchez…”

"Non si può che cominciare da Lukaku. RItornato in estate, il belga è fuori per infortunio dalla fine di agosto. Via Sanchez, l'Inter si è arrangiata abbstanza con Lautaro e Dzeko e poco o niente con Correa. L'assenza di Lukaku ha obbligato Inzaghi alla retromarcia, indietro tutta ai meccanismi di qualche mese fa, però senza Sanchez, e il cileno, per quanto si lamentasse sui social di essere impiegato poco, aveva un suo ruolo, era un complemento di livello. Dzeko ha fatto il suo, ha inciso con i gol in Champions League con il Viktoria e a Reggio Emilia contro il Sassuolo, è stato pilone e regista d'attacco. Lautaro ha segnato 3 reti in agosto, poi si è infilato in un tunnel da cui è uscito mercoledì a Barcellona. Correa è entrato nei marcatori contro Spezia e Cremonese e per il resto è stato abbastanza ininfluente"