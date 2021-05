Serie A – Verona-Bologna finisce 2-2: Palacio evita il KO ai felsinei

Termina 2-2 Verona-Bologna, posticipo del lunedì sera valido per la 37° giornata di Serie A 2020-2021: in gol anche Palacio

Termina 2-2 Verona-Bologna, posticipo del lunedì sera valido per la 37° giornata di Serie A 2020-2021. I gialloblù, due volte in vantaggio prima con Faraoni (2') e poi con Kalinic (53'), vengono riacciuffati dai felsinei con De Silvestri (32') e Palacio, quest'ultimo a segno a 8' dalla fine. Il pareggio non sposta gli equilibri in classifica: il Verona resta decimo con 44 punti, il Bologna undicesimo a quota 41.