L'Inter è in trattativa col Verona per Juan Cabal, difensore colombiano classe 2001. Nella giornata di ieri c'era anche qualche dubbio, proprio legato a questa trattativa, in merito alla convocazione del giocatore per il ritiro dell'Hellas: ma questa mattina Paolo Zanetti ha ufficializzato i convocati e Cabal è presente, segno che l'affare tra club non è ancora in fase avanzata.