Inter, a Verona show di Correa. CdS: “Vincere senza meritare pienamente vuol dire…”

L'analisi del Corriere dello Sport in merito alla vittoria dell'Inter in quel di Verona grazie alla doppietta di Correa

"Cambiare pelle non è mai facile. Soprattutto quando perdi due elementi cardine e decisivi come Lukaku e Hakimi. L’Inter li ha sostituiti, probabilmente, nel miglior modo possibile. Ma è inevitabile che in certe situazioni se ne senta la mancanza". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al match vinto, nel finale, contro il Verona dall'Inter. Merito della doppietta di Correa che, arrivato mercoledì, ha deciso la partita con una doppietta spettacolare, un esordio che non poteva essere migliore di così. "Vincere nelle difficoltà, prendersi i 3 punti senza meritarlo pienamente è una caratteristica delle grandi squadre. L’esibizione contro un fin troppo arrendevole Genoa, forse, aveva illuso eccessivamente. Con il Verona è arrivato un bagno di realtà, magari anche salutare", conferma il CorSport.