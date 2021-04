Casarin: “Regolare il gol del Verona. Errore inspiegabile di arbitro e Var”

L'ex arbitro Paolo Casarin condanna la decisione presa da Abisso: "Inngiusto annullare il gol a Faraoni, sbaglia Handanovic"

Paolo Casarin, dalle colonne del Corriere della Sera, contesta la decisione presa dall'arbitro Abisso di annullare il gol al Verona per una presunta carica di Faraoni su Handanovic:

"Dopo il gol di Darmian è stato annullato ingiustamente al Verona un gol di Faraoni frutto, in realtà, di un errore di Handanovic. In assenza di proteste Abisso ha annullato il gol e Nasca al Var non ha provveduto alla dovuta correzione. Errori inspiegabili".