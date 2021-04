Serie A – Al Verona non basta il gol di Salcedo, la Fiorentina espugna il Bentegodi 2-1

Una vittoria fondamentale per la Fiorentina che batte 2-1 il Verona e conquista tre punti che sanno di salvezza anticipata

Una vittoria fondamentale per la Fiorentina che batte 2-1 il Verona e conquista tre punti che sanno di salvezza anticipata. La compagine allenata da Iachini sbanca il Bentegodi grazie alle reti di Vlahovic a fine primo tempo - su rigore - e Caceres a metà ripresa: per il Verona segna Salcedo al 72' ma l'assalto finale della squadra di Juric non porta a nulla. La Fiorentina vince e sale a 33 punti, mettendo un gap di 8 lunghezze sul terzultimo posto a 6 partite dalla fine. Il Verona, che nel prossimo turno affronterà l'Inter, perde la terza partita di fila ed è nono a 41 punti.