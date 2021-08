Verona, forza e tattica in vista dell’Inter: il report dell’allenamento

Il Verona è tornato ad allenarsi questa mattina: nel mirino c'è l'anticipo contro l'Inter della seconda giornata di Serie A

Il Verona si è allenato questa mattina. La squadra di Eusebio Di Francesco , reduce dal ko all'esordio al Bentegodi contro il Sassuolo, continua a preparare la sfida contro l'Inter, in programma venerdì sera.

"Oggi, lunedì 23 agosto, prima seduta di allenamento settimanale per i gialloblù allo Sporting Center 'Paradiso' con le seguenti attività: attivazione, seduta di forza e tattica in campo. Domani, martedì 24 agosto, è in programma una seduta di allenamento nel pomeriggio, a porte chiuse".