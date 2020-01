Serie A, il Verona continua a stupire: 2-1 al Genoa, veneti a -4 dalla zona Europa

Continua il grandissimo campionato dell’Hellas Verona di Ivan Juric: i veneti hanno infatti battuto in casa il Genoa di Davide Nicola in rimonta con il risultato di 2-1. Apre le danze il gol di Sanabria, pareggiato poi da Verre su calcio di rigore. A decidere la gara è la rete di Zaccagni, che insacca anche con l’aiuto di Mattia Perin, non irresistibile sulla prima conclusione del giocatore gialloblu. Il Verona si trova ora a quattro punti dalla zona Europa League con una partita in meno, dovendo recuperare la gara contro la Lazio.