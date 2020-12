Gds – Verona-Inter, pagelle: Lautaro il migliore, turbo Hakimi. Handanovic il peggiore

Lautaro il migliore, Handanovic il peggiore. È questo il giudizio della Gazzetta dello Sport il giorno dopo Verona-Inter. Promosso il Toro, per lui il voto è 7: “Il gol alla Paolo Rossi, il gran tiro deviato da Silvestri, tanto gioco anche in un ruolo diverso che gli concede meno libertà di girare attorno a Lukaku. Comunque decisivo”.

Sette anche per Hakimi (turbo) e Skriniar. “Se decidesse di mettere da parte l’Hyde del primo tempo per travestirsi sempre dal Jekyll della ripresa, sai che spettacolo. Turbo“, è il giudizio sull’esterno.

4 invece per il portiere sloveno: “Il portierone veniva da un bel periodo che aveva silenziato le critiche e s’era presentato con la parata decisiva su Dimarco. Poi l’incredibile liscio sl cross di Faraoni e addio“. 6,5 per Antonio Conte: “Invece di Perisic, in difficoltà da trequartista, avremmo inserito Vidal, ma alla fine ha ragione lui: gruppo, poco turnover, difesa salda e record di gol eguagliato nell’anno solare. Con il Verona non è mai facile“.

(Gazzetta dello Sport)