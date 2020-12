Gds – Verona-Inter, la moviola: giusto annullare il gol a Lukaku. L’unico episodio spigoloso…

Verona-Inter è stata una gara ‘tranquilla’ dal punto di vista arbitrale. Pochi dubbi sulla direzione di gara di Giacomelli: “Corretti i cartellini, fin dal primo che scatta al 29’ per Dawidowicz, falloso in modo plateale su Lautaro. L’unico episodio potenzialmente spigoloso al 74’ quando Lukaku va giù in area: la micro trattenuta di Magnani ai danni del belga c’è, ma sembra davvero troppo poco per durata e intensità rispetto al crollo del nerazzurro ed è giusto lasciar correre“.

“Sul finale ancora Lukaku protagonista: al 93’, sul finire del recupero, trova la rete. Ma a precederla c’era un evidente fallo su Magnani, tirato giù prima dell’ingresso in area. Giusto annullare“, è la moviola della Gazzetta dello Sport.

