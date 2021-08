Verona-Inter, sondaggio sul migliore in campo: quattro i candidati proposti

I nerazzurri vincono in rimonta al Bentegodi grazie alla rete di Lautaro Martinez e alla doppietta del Tucu Correa

Il cinquantesimo gol nerazzurro di Lautaro Martinez e la doppietta di Joaquín Correa, incontenibile al suo esordio con la maglia dell’Inter, hanno deciso il successo della formazione di Simone Inzaghi al Bentegodi. Punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato, 7 gol segnati, 1 subito e prima vittoria in trasferta della stagione 2021/22.

Nel nostro sondaggio su Twitter è possibile scegliere il migliore in campo della sfida.

Correa | Doppietta all’esordio in nerazzurro: prima il gol di testa a 11 minuti dall’ingresso in campo, poi il sinistro nell’angolino per il 3-1 finale