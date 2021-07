Verona, intervento al ginocchio per Lasagna: i tempi di recupero. Per l’Inter…

L'attaccante si è sottoposto oggi a un'operazione chirurgica dopo l'infortunio accusato nei giorni scorsi

Si è operato oggi Kevin Lasagna dopo l'infortunio accusato in allenamento col suo Verona nei giorni scorsi. Questo il report ufficiale: "Questo pomeriggio Kevin Lasagna è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia selettiva interna del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito dal Prof. Pierpaolo Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma, è tecnicamente riuscito. I tempi di recupero sono di circa 4 settimane", si legge. Lasagna difficilmente ci sarà contro l'Inter: il match è in programma il 28 agosto per la 2a giornata di Serie A.