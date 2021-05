Juric: “Mi riconosco in Dimarco. Mourinho? Vorrei rivedere quello dei tempi dell’Inter”

Le parole in conferenza stampa dell'allenatore del Verona Ivan Juric dopo il pareggio per 1-1 al Bentegodi contro il Torino

Grazie a un gol di Dimarco il Verona si salva in extremis ed evita la sconfitta contro il Torino. Il tecnico degli scaligeri, Ivan Juric, ha analizzato il match in conferenza stampa: "Non abbiamo mollato, abbiamo fatto grandissime partite, con Inter e Fiorentina. Oggi c'è stato dominio assoluto, in tutti i sensi: sarebbe stato clamoroso perderla. Abbiamo raccolto un punto, ma la prestazione è da elogiare. Sappiamo che squadra è il Toro".