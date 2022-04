Verona, lavoro tattico e partita a campo ridotto verso l’Inter: il report

Le ultime sul Verona e i dettagli dell'allenamento della squadra di Tudor di oggi, a due giorni dal match di San Siro

Oggi, giovedì 7 aprile, nuova seduta di allenamento settimanale per i gialloblù, in preparazione al prossimo impegno di campionato, in programma sabato 9 aprile, contro l'Inter, allo stadio 'Meazza' (ore 18).