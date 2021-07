Verona, lesione per Lasagna: rischia di saltare la sfida con l’Inter

Il Verona perde l'attaccante classe 1992 Kevin Lasagna, che rischia di saltare la partita contro l'Inter del prossimo 27 agosto

Brutte notizie per il Verona e il suo allenatore Eusebio Di Francesco. Kevin Lasagna ha rimediato un infortunio in ritiro a Primiero, in Trentino, e dovrà saltare la prima parte di stagione.