Serie A, il Milan batte il Verona 3 a 1 e torna a +2 sull’Inter

I rossoneri si affidano a Leao e Tonali per ribaltare la gara del Bentegodi dopo il gol di Faraoni. Il terzo gol è di Florenzi

Un altro controsorpasso. Il Milan batte a Verona la squadra di Tudor in rimonta, dopo aver subito l'1-0 da Faraoni. Al gol dell'ex nerazzurro ha risposto prima della fine del primo tempo Tonali e sull'1-1 le squadre sono rientrate negli spogliatoi. Leao imprendibile anche nel secondo tempo, suo l'assist per il centrocampista che sigla una doppietta e porta il risultato sul 2 a 1 per i rossoneri. La squadra di Pioli riesce a trovare nel finale anche il gol del 3 a 1: lo mette a segno Florenzi entrato dalla panchina al posto di Calabria. Il sigillo su una vittoria importantissima in chiave scudetto che permette alla formazione milanista di portarsi a 80 punti, a +2 sui nerazzurri a due gare dalla fine del campionato. Prossime sfide in calendario: Milan-Atalanta e Cagliari-Inter.