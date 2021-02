Serie A – Il Verona stende il Parma in rimonta: decide un gol di Barak

La rete dell'ex Udinese Barak permette al Verona di battere in rimonta il Parma: i ducali sono in crisi nera

Finisce 2-1 per il Verona il posticipo della 22° giornata di Serie A: i veneti battono 2-1 in rimonta il Parma e salgono a 33 punti, a -1 dal Sassuolo, in nona posizione. La rete iniziale di Kucka su rigore regala il vantaggio al Parma che però subisce il gol del pareggio per via di un'autorete di Grassi sul tentativo di Dimarco.