Autogol di Audero e rete di Doig: il Verona stende la Sampdoria in rimonta

Vittoria in rimonta per il Verona di Cioffi che regola 2-1 la Sampdoria e conquista il primo successo in campionato. Succede tutto negli ultimi minuti del primo tempo: Caputo porta in vantaggio i doriani al 40' ma l'autorete di Audero al 44' riporta il punteggio in parità, prima che Doig, al terzo minuto di recupero, ribalti la partita. Nella ripresa, la Samp ci prova ma non riesce a raggiungere il pareggio. Il Verona sale a 5 punti, la Samp resta terzultima a quota 2.