Serie A, Verona-Sassuolo 2-3: Raspadori gol, buona la prima per Dionisi

Debutto vincente per il nuovo tecnico degli emiliani, sconfitta alla prima col Verona per Di Francesco

Il Sassuolo si impone in casa del Verona per 3-2. Buona la prima per il tecnico Dionisi al debutto in Serie A, sconfitta invece per Di Francesco all'esordio sulla panchina gialloblù. Apre le marcature Raspadori, raddoppia Djuricic e accorcia le distanze su rigore Zaccagni. Chiudono Traoré e Zaccagni